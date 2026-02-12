Valveの展開する携帯型ゲーミングPC・Steam Deckの在庫が一部地域で払底していることがわかりました。Valveはこの件にコメントしていませんが、Steam Frameなども製造が遅れており、保有する部品の不足の可能性が指摘されています。Steam Deck availability goes up in smoke - suddenly goes out of stock in US, Asia stores | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/video-games/handheld-gaming/steam-deck-availability