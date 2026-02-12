人気声優の鈴村健一（５１）が適応障害のため休養することが１２日、分かった。代表を務める所属事務所の公式サイトで発表された。公式サイトでは「鈴村健一休養に関してのお知らせ」の表題のもと、「弊社所属の鈴村健一ですが、体調不良が続き、医師より『適応障害』と診断されました。医師の診断結果をもとに、当面の間、静養に専念することとなりました」と説明。「今後につきましては回復を最優先とし、活動再開につきま