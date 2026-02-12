トルコ・カイセリで、フォークリフトでシャッターを壊して侵入した宝石店を荒らし、現場からロバで逃走した容疑者が警察にあっさり逮捕された。トルコメディア「アー・ハベル」が先日、報じた。２６歳の男は９日午前４時ごろ、盗んだフォークリフトでカイセリの宝石店のシャッターを破壊した。店内に侵入し、１５０グラム分の貴金属を盗んだ。警報機が作動し、警察部隊が現場に急行した。警察は現場から逃走した男の行方を追っ