衆院選で大きく議席を減らした中道改革連合。立憲民主党と公明党の石川県内組織は、今後の組織の在り方についてそれぞれ協議しました。衆院選後、初めて開かれた立憲民主党石川県連の常任幹事会。中道・近藤 和也 氏：「北信越では3人しか立憲系の議員がいないということでもありますので、他県の分も背負っていかなくてはいけない」 今回の衆院選で中道から出馬した近藤和也氏が比例復活を果たしたものの、中道全体としては公