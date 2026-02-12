【イタリア・ミラノ１２日発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア女子代表の千葉百音（木下グループ）が公式練習に参加し、本番会場で氷の感触を確かめた。本番会場で初滑りとなったこの日は、ジャンプなどを入念に確認。「自信を持って滑れるいい氷なので、このまま本番に向けてイメージをつくり上げていければ。小さい頃から出たいと思っていた憧れの試合なので、今まで頑張ってきた自分の努力をしっかり全部生かしきるつもり