巨人は１２日、１軍宮崎キャンプ最終日を迎えた。全体練習終了に合わせて１２時半過ぎにサンマリンスタジアム宮崎で全員で円になって手締めした。その後の居残り個別練習では阿部監督は木の花ドームに姿を見せ、自ら打撃投手を務めて門脇、荒巻に熱投。変化球も交えて実戦的な練習とした。さらにその後にはバットを持ってマシン打撃を行い鋭いスイングで快音を響かせた。宮崎キャンプは連日、早朝からの早出練習、全体練