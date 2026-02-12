◆ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子１次リーグ（１２日、コルティナ・カーリング・オリンピックスタジアム）カーリング女子日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスの五輪が開幕した。１次リーグ初戦の同４位・スウェーデン相手に、前半第５エンド（Ｅ）を終わって、１−５と苦しい展開となった。１−１の同点で迎えた第４Ｅは、室温の上昇や使用による摩擦などで氷の状態が変化。同じ力加減でストーン（石）が