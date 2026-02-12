ソフトバンクのドラフト２位の本格右腕の稲川竜汰投手＝九州共立大＝と変則サイド右腕の同３位の鈴木豪太投手＝大商大＝が１２日、宮崎キャンプのＢ組でそろってライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。力のある球で安打性の打球をほとんど飛ばさせず、即戦力ぶりをアピールした。稲川はＭＡＸ１４９キロを計測。「ケガなく本当に順調に来ているのでこのままケガせずにやっていきたい」と話した。