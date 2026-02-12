ミラノ・コルティナ五輪の女子スノーボード・ハーフパイプ予選が2026年2月11日に開催され、日本代表の清水さら選手（16）が2位で決勝へ進んだ。SNS上では「可愛すぎ」などと反響を呼んでいる。本人コメント「予選1本目コケて焦りましたが...」清水選手は滋賀・大津市出身の現役高校生で、五輪初出場ながら、2回目のランで87.50点を記録した。最も高い90.25点を出したアメリカ代表のクロエ・キム選手に次いで、2位通過となった。清