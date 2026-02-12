【大雪と落雷】北日本は14日にかけて荒天、15日以降は急激な気温上昇による「なだれ」に注意 気象庁は、北日本から東日本の日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定になるとして、大雪や落雷、突風への警戒を呼びかけています。 また、週末にかけては気温が平年より大幅に高くなる見込みで、積雪の多い地域では「なだれ」への注意が必要です。 としています。 気象庁によりますと、上空に氷点下39度以下の非常に強い寒気を伴