定員割れが続いた影響で閉校の可能性が出ていた山形県飯豊町の電動モビリティシステム専門職大学について、マイクロソフトの元役員で実業家の西和彦さんが関わる学校法人が運営を引き継ぐことが分かりました。電動モビリティシステム専門職大学西和彦副学長「学生募集停止と閉校これを白紙撤回します」飯豊町の電動モビリティシステム専門職大学は、自動運転やリチウムイオン電池などについて4年間で実践的に学ぶ日本初の専門職大