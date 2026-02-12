経済産業省の電気・ガス料金補助が今年1月に再開された。補助が行われるのは、昨年夏以来4カ月ぶり。2人以上世帯の3カ月間の合計補助額は、前回の約3000円から約7300円に大幅拡充した。物価高に苦しむ家計の負担軽減につなげたい考えだ。 政府は、電気・ガス料金への補助を2023年1月に開始した。初回は1年5カ月に渡って続けたが、以後は夏と冬を中心に実施しており、今回が5回目。電気1㌔㍗時当たり、ガス1立方&#