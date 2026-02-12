児童の口の中から見つかった金属片（善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター提供） 香川県の善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センターよりますと、多度津町立四箇小学校の児童1人が12日、給食を食べた後に歯磨き中、口の中に違和感がありました。 口の中から薄い金属片（約2ｍｍ×1ｍｍ）が発見されたということです。児童は医療機関（内科と歯科）を受診し、内科では異常は見つかりませんでしたが、歯