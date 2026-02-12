ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは、日本時間の12日未明、スピードスケート男子1000メートルが行われました。山形中央高校出身の森重航選手が出場しましたが、結果は24位でした。森重航選手は12日未明、今回のオリンピックの初戦となる、男子1000メートルに出場しました。森重選手は、ハイスピードでレース前半をリードする一方、後半に失速してタイムを伸ばすことが出来ず24位でし