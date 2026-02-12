全国の街でサクラを咲かせるプロジェクトの一環で2月12日大手飲料メーカーが高知県高知市に桜の木を植樹しました。高知市の春野総合運動公園で行われた桜の植樹式は大手飲料メーカーの伊藤園が「私の街の未来の桜プロジェクト」と題して2019年から取り組んでいるものです。伊藤園は「おーいお茶」桜パッケージの売り上げの一部を活用して桜の植樹と保全活動をすすめていて、これまでに全国で