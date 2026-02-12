＜2026年2月11日（水）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スキー フリースタイル女子モーグル決勝 ＠リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間11日、スキーフリースタイル女子モーグル決勝が行われ、冨高日向子（25＝多摩大学スキークラブ）が惜しくも4位に終わった。 2002年ソルトレイクシティ大会の里谷多英以来、24年ぶり