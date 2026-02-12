高知県警察は、1月に酒を飲んで車を運転した宿毛消防署の20代男性消防士を2月12日付けで酒気帯び運転の疑いで書類送検しました。酒気帯び運転の疑いで高知地検に書類送検されたのは、宿毛消防署の20代の男性消防士です。幡多西部消防組合消防本部によりますと、1月13日の午前10時30分ごろ高知市の交差点で青信号になっても発進しない車が見つかり警察官が車内を確認したところ、運転席にいたこの男性消防士の呼気から基準値を超え