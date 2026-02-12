東京時間17:47現在 香港ハンセン指数 27032.54（-233.84-0.86%） 中国上海総合指数 4134.02（+2.04+0.05%） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5522.27（+167.78+3.13%） 豪ＡＳＸ２００指数 9043.54（+28.76+0.32%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83715.88（-517.76-0.61%） １２日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株は小幅安となったものの、フィラデルフィア半導体