秋田朝日放送 新スタジアム整備をめぐり、県は秋田市とブラウブリッツ側に県・市連携での公設で整備を進める方針案などを示しました。 12日午前、県と秋田市、ブラウブリッツ秋田の協議が行われ、県はブラウブリッツを中心とした民間資金の調達を前提とし、県・市連携の公設で整備を進める方針案を両者に示しました。また、整備主体は八橋運動公園の管理者で、交付金の活用が最大限見込める秋田市が主体として工事の発注な