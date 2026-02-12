ユーロ圏１０年債利回り格差仏５８、伊６０ｂｐを再び縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%） ドイツ2.803 フランス3.383（+58） イタリア3.402（+60） スペイン3.167（+36） オランダ2.872（+7） ギリシャ3.399（+60） ポルトガル3.153（+35） ベルギー3.316（+51） オーストリア3.092（+29） アイルランド3.071