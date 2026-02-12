高知県高知市の無人食品販売所から精肉などを盗んだとして警察は2月12日高知市の60代の男を窃盗の疑いで逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは高知市桟橋通の無職辻清利容疑者（62歳）です。警察によりますと辻容疑者は1月20日午前6時ごろ、高知市内の無人食品販売店で精肉などの商品11点あわせて約9000円相当を盗んだ疑いが持たれています。被害に気付いた店の経営者から警察に相談があり、店内の防犯カメラの映像などから辻