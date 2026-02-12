＜2026年2月11日（水）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スキー ノルディック複合 個人ノーマルヒル ＠プレダッツォ・スキージャンプスタジアム＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間11日、ノルディック複合個人ノーマルヒルが行われ、今シーズン限りでの現役引退を表明しているオリンピック6大会連続出場の渡部暁斗（37＝北野建設）は11位だった。 スキージャンプとクロスカント