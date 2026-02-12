高知県南国市は2月12日会見を開き、生活保護業務に携わる2人のケースワーカーが2021年度からの5年間に本来行うべき訪問や面談などを実施していなかったと明らかにしました。南国市の平山耕三市長などが会見を開き、2021年度から2025年度まで生活保護業務を担当していた2人のケースワーカーが、 生活保護受給世帯のべ146世帯に対して訪問調査や面談などの業務を怠っていたと発表しました。この