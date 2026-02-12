１１日、シーヤールトー氏（中央右）と会談する王毅氏（同左）。（ブダペスト＝新華社配信）【新華社ブダペスト2月12日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は11日、ハンガリーのブダペストで同国のシーヤールトー外相と会談した。