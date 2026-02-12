ミラノ・コルティナオリンピック™はカーリング女子の予選リーグが日本時間12日にコルティナ・カーリング競技場で始まり、女子日本代表はスウェーデンと対戦。前半の第5エンドを終え、1ー5で4点ビハインドで後半を迎える。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？1対1の同点で迎えた第4エンド、日本はスウェーデンに一挙3点を奪われ、リードを許した