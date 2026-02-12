去年1年間の被害額が1400億円を超え、過去最悪となった「特殊詐欺」による被害。そのうち、およそ7割を占めるのが“ニセ警察官”による詐欺で、高齢者以上に若い世代の被害が拡大しています。「逮捕した詐欺グループから、あなたのキャッシュカードが見つかった」ある日、突然かかってきた電話。警察官を名乗る男はビデオ通話を要求します。「千葉県警察本部捜査二課、矢口貴史と申します」男は自身の顔を出したうえで、警察手帳の