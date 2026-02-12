衆議院選挙で大敗した中道改革連合は12日、新たな党の「顔」を選ぶ代表選挙を告示しました。13日に投開票が行われ、新しい代表が選ばれます。日本テレビ政治部・野党キャップの黒島秀佳記者が解説します。――では、ここからは2つのポイントで聞いていきます。1.異例…“知らない人”が候補2.「立憲に戻りたい」離党も■代表選、SNSなど活用しての訴えがメインか――まず1つ目のポイント「異例…“知らない人”が候補？」ですが、