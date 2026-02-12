総務省消防庁は、先月20日からの大雪に関連した死者の数が全国であわせて49人に上ったと発表しました。消防庁によりますと、先月20日からきょう（12日）午後5時までの間の大雪に関連した死者数は、1道1府9県であわせて49人に上っています。また、全国のけが人の数は630人となっています。総務省消防庁は、雪かきを行う際は、▼家族、近所の人などと複数人で行う、▼携帯電話を持ち歩く、▼命綱、ヘルメットを着用することを呼びか