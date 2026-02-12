川崎市教育委員会は12日、東京都内の公園で下半身を露出し、その様子を撮影してX（旧ツイッター）に投稿したとして、川崎市宮前区内の市立中学校勤務の男性教諭（32）を停職6カ月の懲戒処分にした。市教委によると、教諭は「承認欲求が満たされた」と話しているという。12日付で依願退職した。市教委によると、教諭は2024年8月に公園で下半身を露出し、自身のスマートフォンで撮影。画像4点を、25年6月から8月の間にXに投稿し