ＮＰＢエンタープライズは１２日、１４日から始まる侍ジャパンの宮崎合宿に、パドレス・ダルビッシュ有投手がチームのアドバイザーとして参加することが決まったと発表した。▼ダルビッシュのコメント。「井端監督からは昨年１０月に手術をお伝えしてから何かしらの形で関われないかというお話をいただいており、熟考の末、宮崎合宿に参加させていただくことになりました。選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去