ドラゴンズは12日、沖縄・北谷でスワローズとの練習試合に臨みました。4回のマウンドに上がったのは、WBC日本代表の高橋宏斗。いきなり対戦したのは、同じくWBCメンバーの中村悠平です。ストレートを捉えられて2ベース。侍対決は中村に軍配が上がりますが、その後は決め球のスプリットが冴えわたり、2つの三振を奪うなど1回を無失点。14日からの侍ジャパンのキャンプに向け、順調な仕上がりを見せま