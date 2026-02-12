日本サッカー協会(JFA)は12日、2月20日から23日まで広島市内で行われる「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に参加するU-17日本代表メンバーを発表した。2006年から開催されていた今大会は、これまで8月開催だったが、今大会から2月開催に変更。U-17日本代表、U-17タジキスタン代表、広島県高校選抜U-17、サンフレッチェ広島ユースの4チームが戦う。U-17日本代表は2009年生まれ以降で構成されてお