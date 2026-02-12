[故障者情報]名古屋グランパスは12日、MF和泉竜司(32)の負傷を発表した。和泉は8日の明治安田J1百年構想リーグ第1節・清水エスパルス戦に先発出場も、前半終了間際に途中交代していた。MRIによる診断の結果は、右ハムストリング肉離れと判明した。和泉は今シーズン、高嶺朋樹とともに副キャプテンを務めていた。