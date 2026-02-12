日本サッカー協会(JFA)は15日、2025年度のProライセンスコーチ養成講習会を受講していた北海道コンサドーレ札幌ヘッドコーチの菊地直哉氏(41)と関西福祉大監督の中田洋平氏(42)にJFA Proライセンスを認定したと発表した。JFA ProライセンスはかつてS級ライセンスと呼ばれていた資格。取得すると日本代表、Jクラブを指揮することができる。