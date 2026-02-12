総額７０００億円を超える県の来年度一般会計当初予算案が発表されました。物価高対策や安全安心な地域づくりなどに力を入れた内容となっています。 【写真を見る】25年ぶりの総額7000億円超え山形県の来年度一般会計当初予算案発表物価高対策や安全安心な地域づくりなどに力 県の来年度一般会計当初予算案は今年度に比べておよそ２４８億円多い７００２億８４００万円で、７０００億円を超えるのは２５年ぶりです。 吉村