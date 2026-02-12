日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 25841( 25119) 6月限 139( 139) TOPIX先物 3月限 21336( 21336) 日経225ミニ 2月限 26666( 23666) 3月限492872(49287