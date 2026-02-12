〇網屋 [東証Ｇ] 15億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。全額をシンプレクス・キャピタル・ＰＩＰＥｓ投資事業有限責任組合１号に割り当てる。 〇山善 [東証Ｐ] 279億7900万円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は1543円で全額をAP PS IV S1に割り当てる。 〇北海電 [東証Ｐ] 400億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。調達資金はガス事業への本格的な参入などに充てる。