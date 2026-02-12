今週は京都競馬場で、第119回京都記念（GII、芝2200m）が行われる。伝統の古馬GIIに楽しみなメンバーが集まった。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬12頭の全頭診断を行う。 ■京都記念2026 出走予定馬全頭診断 ・エコロディノス 条件戦を連勝中の上がり馬。1000m通過59秒台の淀みないペースを早め先頭で押し切った前走は着差以上の強さを感じる内容だった。京都芝は【2.0.0.0】と負け知らず。その内訳は2着に