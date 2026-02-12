●あす13日(金)も安定した晴天 朝は底冷えも昼は3月並みの暖かさ●週末は雲増加で一部にわか雨も 春先取りの暖かさ続く●最新1か月予報…今月末～来月前半で季節の歩みにブレーキの兆しも＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう12日(木)の県内は、日中はほとんど雲のないすっきり晴れ渡る空となり、日ざしはタップリ地面に届いて最高気温は13～14度くらいの所が多くなりました。おおむね3月上旬から中旬並み…まさに春