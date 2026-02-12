古巣・巨人の宮崎キャンプで臨時コーチを務めた松井秀喜氏（51）が12日、3日間の日程を終えた。最終日も佐々木や荒巻、松本剛、大城、岸田、丸、星稜の後輩・山瀬らにアドバイス。10日の初日からリチャードや石塚、ドラフト4位・皆川（中大）、門脇、ドラフト6位・藤井（浦和学院）、萩尾ら数多くの選手を指導。質問を受けるとその都度丁寧に答えた。「選手の皆さんが非常に意欲的でした。目の色もギラギラと輝いていたし