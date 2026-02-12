「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第16節は14日（土）から15日（日）にかけて計7つのカードが実施される。 ◼️ヴィクトリーナ姫路 vs 東レアローズ滋賀 ©SV.LEAGUE リーグ戦も後半戦に差し掛かり、各チームが総力戦の様相を呈している。19勝11敗で5位の姫路は前節、デンソーと対戦して1勝1敗。負けたGAME2は、野中瑠衣の打数が「68」を記録し