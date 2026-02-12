政府はインテリジェンス（情報活動）機能強化に向けた初めての指針「国家情報戦略」を、年内にも策定する方向で調整に入った。情報収集・分析能力の向上は現行の国家安全保障戦略にも盛り込んでいるが、司令塔機能を担うため政府が目指す「国家情報局」創設に伴い独立した戦略が必要だと判断した。外交・安保政策に活用する狙い。関係者が12日、明らかにした。18日に召集予定の特別国会に国家情報局創設のための関連法案を提出