◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日フリースタイルスキー男子モーグル予選2回目（2026年2月12日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）20人による予選2回目が行われ、島川拓也（27＝日本仮設）が決勝進出を決めた。西沢岳人（26＝リステル）、藤木豪心（28＝イマトク）は敗退した。10日の予選1回目をトップ通過した22年北京五輪銅メダリスト堀島行真（28＝トヨタ自動車）も出場する決勝は日本時間午後8時15分から行わ