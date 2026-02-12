ニュースのその先を考える記者解説。きょうのテーマは「犯罪被害者支援のいま」です。社会部の久保杏栞記者が解説します。もし、自分や家族が犯罪に巻き込まれた時、どんな状況になるか、考えたことはありますか？――考えたことはないです。正直、考えたくないことだと思います。■「ものすごい圧迫感だけ...」当時の思いを語る2011年に、当時27歳だった娘を元同僚の男に殺害された加藤裕司さんが被害に遭った当時の様子を語って