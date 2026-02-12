作家岩井志麻子氏（61）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。タレント羽賀研二こと、當真美喜男容疑者（64）が、女性2人への不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたことを受け、幽霊に例えて持論を述べた。MC垣花正が概要を説明した。同容疑者は9日、不同意わいせつ容疑で逮捕された。警察の発表によると、昨年3月27日に性的サービスを行っていない飲食店で、30代と50代の女性に対して、からだを触