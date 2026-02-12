石川県の手取川で油が混入し、県の管理する水道水の供給が一時停止していた問題。原因究明にむけ石川県は12日、手取川の支流で追加調査を行いました。10日午後、石川県の手取川の浄水場で油の混入が確認され、その後、4時間半にわたって県内13市町への県水の供給が停止。石川県による11日までの調査で、取水口の上流にある手取川の支流・直海谷川で、油の臭いが確認されています。 山東 徹也 記者：「水質調査のために、県の職