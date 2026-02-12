毎週金曜 深夜24時12分～放送 主演・加藤ローサ共演・福田麻貴（3時のヒロイン） 37歳、正反対の二人が繰り広げる“悪戦苦闘！命がけの婚活バトルコメディー”！ ドラマ24 婚活戦線、ついに最終局面へ――!? 物語の戦況を一変させる、 “初恋の男”と最強の“仲人”が参戦！ 追加キャストとして 武田航平・赤間麻里子の出演が決定！ 地