テレ東ショートドラマ国際共同制作第二弾主演：中村優一共演：立石晴香、水沢エレナ「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲―その正体は、伝説の会⻑―」TopShortほかにて配信決定！さらに縦型キービジュアル・第一弾場面写真も解禁！ テレ東のショートドラマ国際共同制作、第二弾作品「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲―その正体は、伝説の会⻑―」