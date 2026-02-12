ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われ、出場した日本の4選手全員が見事なランを見せて決勝進出を決めた。ハイレベルな予選で平野流佳（INPEX）は2回目に87.50点をマーク。米解説からは感嘆の声が漏れていた。全体1番目で登場した平野。1回目を80.50点で終えると、2回目も次々と技を決め、滑り終わると笑顔を浮かべた。米放送局「NBC」のストリー