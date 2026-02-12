能登半島地震からの復興で、ことし春にも道路や建物の再建が始まる輪島朝市通り。その区割り案が固まりました。どんな姿を目指して整備を進めていくのか、住民たちの思いを取材しました。火災で焼失し、2年がたった輪島朝市通り。河合 紗花 記者：「更地となった輪島朝市通りには今、草木が生えています。ここからどのように復興していくのか、区割りの案が固まりました」輪島市のシンボルをどう再建していくか。 輪島市が示し